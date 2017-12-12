В Башкирии жена молотком проломила супругу ребра и череп

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказал пострадавший, в тот вечер он поссорился с супругой, после чего пьяная женщина стала угрожать мужу убийством. Увидев, что муж на угрозы не реагирует, она взяла молоток и несколько раз ударила им по голове и телу супруга.