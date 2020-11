В исправительной колонии № 13, расположенной в Убинском районе Новосибирской области, возникла драка между заключенными, в результате которой один из мужчин был убит.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на пресс-центр регионального ГУФСИН, это не был бунт заключенных, как говорили местные СМИ. Спор между осужденными перерос в драку, во время которой один из участников конфликта получил тяжелые травмы и скончался. Сотрудниками исправительного учреждения незамедлительно была вызвана на место происшествия бригада «скорой» и полиция. Сейчас идет проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

