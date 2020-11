В Башкирии спустя 9 лет нашли убийцу мужчины, который надругался над его телом

Следственный комитет Башкирии раскрыл преступление 9-летней давности. Обвиняемый 34-летний житель Туймазов предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в 2011 году женщина обратилась в полицию с просьбой найти её 20-летнего сына. Молодой человек пропал после свадьбы родственников. Его тело обнаружили лишь в марте следующего года около пункта приема металлоломов. Следственные действия не помогли найти преступника. В 2020 году следователи взялись за расследование преступлений прошлых лет и, благодаря современным методам расследования вышли на след 34-летнего мужчины. Выяснилось, что преступник в злополучную ночь находился на улице в пьяном виде, также он был зол после ссоры с женой. Мужчины встретились на улице, во время разговора начали ссориться. Обвиняемый нанес множество ножевых ранений молодому человеку, после чего надругался над его телом и убежал. Мужчина свою вину не признал до сих пор. Однако у следователей есть достаточно доказательств, чтобы утвердить обвинительное заключение.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter