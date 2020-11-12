В Башкирии спустя 9 лет нашли убийцу мужчины, который надругался над его телом

В 2020 году следователи взялись за расследование преступлений прошлых лет и, благодаря современным методам расследования вышли на след 34-летнего мужчины. Выяснилось, что преступник в злополучную ночь находился на улице в пьяном виде, также он был зол после ссоры с женой. Мужчины встретились на улице, во время разговора начали ссориться. Обвиняемый нанес множество ножевых ранений молодому человеку, после чего надругался над его телом и убежал.