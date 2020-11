СК в Забайкальском крае проводит расследование по факту ранения школьницы из пневматической винтовки.

Газета “Известия” сообщает, инцидент произошел два дня назад в городе Краснокаменск. Неизвестный произвел выстрел в спину девятилетней девочки, когда он возвращалась из школы. Ребенок почувствовал боль в спине, но нападавшего не рассмотрела. Пострадавшую передали под наблюдение медикам. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится проверка.

