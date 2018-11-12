Фото: pxhere.com
В Новосибирской области произошло крупное ДТП
Сегодня, 17:58Происшествия
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В Новосибирской области 12 ноября произошло ДТП между пассажирским автобусом и легковым автомобилем. В результате пострадали 6 человек.
Как сообщает газета «Известия», происшествие случилось на трассе Р-254 в ночь с 11 на 12 ноября. Водитель автомобиля, следовавшего в Томск, допустил столкновение с автобусом Mercedes, после чего автобус упал в кювет.
В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса были травмированы. Однако госпитализация никому из них не понадобилась.
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