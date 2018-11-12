В Башкирии загорелся цех на заводе «Роснефтьмаш»

12 ноября в 05:50 в цехе бывшего завода «Роснефтьмаш» в Октябрьском произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

В 07:30 пожар на площади 100 квадратных метров потушили силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС в количестве 13 единиц техники и 29 человек личного состава, в том числе сотрудники ФГКУ «12 отряд ФПС по РБ» в количества 9 единиц техники и 21 человек личного состава.