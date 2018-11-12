В Башкирии загорелся цех на заводе «Роснефтьмаш»
Сегодня, 09:47ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Пресс-служба МЧС по РБ.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сейчас выясняется причина пожара.
12 ноября в 05:50 в цехе бывшего завода «Роснефтьмаш» в Октябрьском произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пожар произошел в помещении бывшего тракторного двухэтажного цеха. Погибших и пострадавших нет.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 07:30 пожар на площади 100 квадратных метров потушили силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС в количестве 13 единиц техники и 29 человек личного состава, в том числе сотрудники ФГКУ «12 отряд ФПС по РБ» в количества 9 единиц техники и 21 человек личного состава.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей