В Башкирии полицейского обвинили в посредничестве во взяточничестве на 800 тыс рублей

В мае-июне 2018 года полицейский, узнав, что его знакомый приговорен к реальному лишению свободы по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», предложил его жене за взятку в 800 тысяч рублей обеспечить освобождение мужа из колонии. Супруга сообщила о предложении в правоохранительные органы.

7 ноября текущего года после передачи первой части денежных средств в сумме 250 тысяч рублей полицейского попытались задержать с поличным сотрудники отдела собственной безопасности МВД по республике, но злоумышленник скрылся на автомобиле, по пути врезавшись в столб. Однако, на следующий день, явился вместе с адвокатом в правоохранительные органы. Вину в совершенном преступлении не признал.

Сейчас полицейскому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.