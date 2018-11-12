В Башкирии полицейского обвинили в посредничестве во взяточничестве на 800 тыс рублей
На 31-летнего инспектора патрульно-постовой службы Отдела МВД по Туймазинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Предложение посредничества во взяточничестве», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В мае-июне 2018 года полицейский, узнав, что его знакомый приговорен к реальному лишению свободы по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», предложил его жене за взятку в 800 тысяч рублей обеспечить освобождение мужа из колонии. Супруга сообщила о предложении в правоохранительные органы.
7 ноября текущего года после передачи первой части денежных средств в сумме 250 тысяч рублей полицейского попытались задержать с поличным сотрудники отдела собственной безопасности МВД по республике, но злоумышленник скрылся на автомобиле, по пути врезавшись в столб. Однако, на следующий день, явился вместе с адвокатом в правоохранительные органы. Вину в совершенном преступлении не признал.
Сейчас полицейскому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.
Руководство МВД по республике назначило служебную проверку. По ее результатам примут решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении его непосредственных руководителей к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в МВД Башкирии.