В Башкирии осудили педофила на Renault Duster

47-летний уфимец признан виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С февраля 2015 года по июнь 2016 года в правоохранительные органы поступило четыре сообщения о мужчине, который совершал развратные действия, демонстрируя свои половые органы малолетним детям через окно своего автомобиля на территории Иглинского района республики и на территории двух районов Уфы.

Дети не могли точно описать преступника, было известно только, что извращенец перемещался на автомобиле «Renault Duster».

Во время следствия в ходе одного из допросов сверстниц потерпевших, одна из девочек сообщила, что видела около школы похожий белый джип без номеров, за рулем которого сидел мужчина. Девочка сфотографировала его автомобиль на свой телефон, однако лицо водителя на фото не попало.

Через некоторое время удалось установить точную модель, год ее выпуска и комплектацию сфотографированного автомобиля. Отличительной особенностью комплектации этой модели явилось отсутствие рейтингов на крыше.

Было установлено 1500 тысячи машин, из которых были выделены 110, зарегистрированных на территории Башкирии, после чего началась проверка автовладельцев. Никто из автовладельцев после допросов под подозрение не попал, поэтому сотрудники правоохранительных органов принялись расследовать личность каждого автовладельца и проверять алиби.

Один из автовладельцев был привлечен к административной ответственности за обгон в неположенном месте, недалеко от места совершения одного из преступлений через 15 минут после события.

Далее появились дополнительные доказательства, подтверждающие причастность указанного лица к совершенным преступлениям, после чего подозреваемого задержали. Первоначально задержанный вину не признал, но после предъявления совокупности собранных против него доказательств, рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений.

Как выяснилось впоследствии, увидев по телевизору свой фоторобот, злоумышленник прекратил свою преступную деятельность.