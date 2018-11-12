В Башкирии мужчина пытался продать почти килограмм тротила за 2500 рублей

Сотрудники уголовного розыска Уфимского линейного управления МВД России на транспорте в Иглинском районе задержали 47-летнего нарушителя закона, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Ранее судимый местный житель за 2500 рублей пытался сбыть пакет с тротилом промышленного изготовления общим весом 893 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».