В Башкирии мужчина пытался продать почти килограмм тротила за 2500 рублей
Сегодня, 17:05ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Задержанный может лишиться свободы на пять лет.
Сотрудники уголовного розыска Уфимского линейного управления МВД России на транспорте в Иглинском районе задержали 47-летнего нарушителя закона, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Ранее судимый местный житель за 2500 рублей пытался сбыть пакет с тротилом промышленного изготовления общим весом 893 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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