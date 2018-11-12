В Башкирии многодетная мать осуждена за наплевательское отношение к своим детям

В Аургазинском районе вынесен приговор 24-летней многодетной матери, не заботившейся о детях, осужденной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2018 году неработающая злоупотребляющая алкоголем женщина вместе с тремя детьми в возрасте от двух до восьми лет поселилась в неблагоустроенном доме в деревне Наумкино, который находился во временном пользовании её матери. Несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях и недоедали.

В сентябре мать ушла из дома, оставив малышей одних. В течение четырех дней они были без присмотра в ветхом строении без водопровода и отопления. На ночь к ним приходила бабушка, работающая на ферме, и оставляла еду.

После прокурорской проверки детей доставили в медицинское учреждение, где их обследовали специалисты. Их мать вернули домой полицейские.

Суд приговорил женщину к уголовному наказанию в виде штрафа.