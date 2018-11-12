Подробности драки в Сибае: в лес никого не увозили

«Медиакорсети» стали известны некоторые подробности драки, произошедшей в Сибае в ночь с субботы на воскресенье. Напомним, что в местном кафе, которое, по версии паблика «Башкорт» является курдским, произошла драка. По версии авторов этого паблика, владельцы заведения избили двух местных жителей, а одного из них, якобы, вывезли в багажнике автомобиля в лес и угрожали пистолетом.

Наш информированный источник сообщил, что речь может идти о том, что никого в тот вечер (ночь) никуда не отвозил, а сам, якобы, потерпевший от этого «ночного похода в лес» может являться зачинщиком конфликта.