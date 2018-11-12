Новое ЧП в торговом центре в Уфе: «Магнит» залило кипятком

Сегодня, 12 ноября, вечером произошло серьезное ЧП в Демском районе Уфы. В гипермаркете «Магнит» произошел прорыв трубы центрального отопления., в результате чего горячая вода начала заливать все пространство торгового центра, включая входную группу.

Как сообщали в соцсетях очевидцы, паром заволокло входную группу торгового комплекса, сработала сигнализация и на место прибыла пожарная служба. Морозная погода значительно увеличила масштабы испарений снаружи здания, поэтому поначалу многие прохожие решили, что в здании начался пожар. К счастью, их подозрения не оправдались. По словам очевидцев, паники среди людей не было, хотя на видеороликах видно, как из здания выбегают люди с детьми на руках.

Происшествие собрало много зрителей на улице. Подробности сообщили в информационно-аналитическом управлении администрации Демского района Уфы. - Как сообщили в Управлении гражданской защиты г.Уфы по Демскому району, авария была оперативно устранена силами работников гипермаркета. Параметры внутренней системы теплоснабжения здания сейчас в норме. Обстоятельства происшествия выясняются. Гипермаркет работает в штатном режиме, - сообщила представитель администрации Демского района Уфы Эльвера Хайбуллина в сообществе «Демчане»

Напомним, в последнее время было зафиксировано несколько ЧП в торговых центрах, в том числе и в Уфе, связанных с задымлением.

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