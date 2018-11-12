Бывший зампрокурора Башкирии Олег Горбунов оспаривает свой арест
Сегодня, 12:55ПроисшествияМарат ГареевФото: Прокуратура РБ
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Обвиняемый в коррупции прокурор считает, что его арестовали незаконно.
Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова на свой арест. Сам Горбунов и его адвокаты просят суд отменить эту меру пресечения и избрать более мягкую, не связанную с арестом. Об этом сообщает "Интерфакс".
Напомним, что экс-прокурора задержали 26 октября 2018 года в московском аэропорту Шереметьево. По данным нашего источника, при попытке покинуть территорию России.
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