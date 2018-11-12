Бывший зампрокурора Башкирии Олег Горбунов оспаривает свой арест

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова на свой арест. Сам Горбунов и его адвокаты просят суд отменить эту меру пресечения и избрать более мягкую, не связанную с арестом. Об этом сообщает "Интерфакс".