В Уфе загорелся склад бумажных изделий
Сегодня, 14:25ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Фотокорреспондент Медиакорсети оказался на месте событий.
Сегодня около 11 часов дня в диспетчерскую пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Трамвайная в Октябрьском районе города Уфы, сообщили в пресс-службе МЧС.
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Пожар быстро локализовали.
Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
Пожар удалось локализовать в 11.22 уфимского времени. На месте возгорания работают 32 человека и 11 единиц техники.
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Так работают пожарные.
Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
Наш фотокорреспондент оказался на месте событий и сделал несколько снимков.
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