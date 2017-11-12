В Уфе загорелся склад бумажных изделий

Фотокорреспондент Медиакорсети оказался на месте событий.

Сегодня около 11 часов дня в диспетчерскую пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании складского помещения на улице Трамвайная в Октябрьском районе города Уфы, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар быстро локализовали. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Пожар удалось локализовать в 11.22 уфимского времени. На месте возгорания работают 32 человека и 11 единиц техники.

Так работают пожарные. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru