В Уфе МВД начало проверку по факту ритуального убийства коронавируса травяными пулями

В Уфе МВД начало проверку по факту ритуального убийства коронавируса травяными пулями
В Уфе МВД начало проверку по факту ритуального убийства коронавируса травяными пулями
Вчера, 13:51ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Целительница Лада из Уфы, которая предлагала клиентам весьма экстравагантные методы лечения COVID-19 попала в поле зрения правоохранителей.

Пока и в Башкирии и по всей России в силу вступают новые коронавирусные ограничения, а ковид-госпиталя все плотнее забиваются пациентами, женщина из Уфы, называющая себя целительницей предлагает уфимцам по сходной цене буквально расстрелять коронавирус. Делает она это недрогнувшей рукой, стреляет в упор, в голову. Как уже сообщал Mkset пули хоть и травяные, пистолет при этом настоящий.

В МВД по Башкирии Mkset сообщили, что данная информация была выявлена правоохранителями во время мониторинга, по данному факту проводится проверка.

В свою очередь напомним, что по данным как федерального Минздрава, так и Минздрава Башкирии вакцинация является единственным способом предотвратить или же облегчить течение заболевания, в то время как универсального лекарства от коронавируса на сегодняшний день в мире нет.

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