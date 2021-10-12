В Уфе МВД начало проверку по факту ритуального убийства коронавируса травяными пулями

Пока и в Башкирии и по всей России в силу вступают новые коронавирусные ограничения, а ковид-госпиталя все плотнее забиваются пациентами, женщина из Уфы, называющая себя целительницей предлагает уфимцам по сходной цене буквально расстрелять коронавирус. Делает она это недрогнувшей рукой, стреляет в упор, в голову. Как уже сообщал Mkset пули хоть и травяные, пистолет при этом настоящий.
В МВД по Башкирии Mkset сообщили, что данная информация была выявлена правоохранителями во время мониторинга, по данному факту проводится проверка.
В свою очередь напомним, что по данным как федерального Минздрава, так и Минздрава Башкирии вакцинация является единственным способом предотвратить или же облегчить течение заболевания, в то время как универсального лекарства от коронавируса на сегодняшний день в мире нет.