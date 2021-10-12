В школе Махачкалы прокомментировали конфликт, в результате которого погиб ученик

В школе Махачкалы прокомментировали конфликт, в результате которого погиб ученик

В школе Махачкалы прокомментировали конфликт, в результате которого погиб ученик

Сегодня, 01:39
Происшествия
Фото: pxhere.com
Сотрудники 51-й школы Махачкалы раскрыли детали конфликта, в результате которого погиб ученик. Ребенок скончался от ножевого ранения, несовместимого с жизнью.

По словам заместителя директора по воспитательной части Татьяны Максудовой, у нее и в мыслях не было того, что подросток способен на проявления агрессии. Об этом пишет RT.

Максудова утверждает, что о наличии у одного из учеников холодного оружия никому из представителей администрации школы известно не было. При этом правом на обыск детей руководство учебного заведения не обладает, подчеркнула она.

Замдиректора школы проинформировала также о конфликте с одноклассником, произошедшем у погибшего в сентябре. Администрация вынуждена была вызвать участкового, а также отца зачинщика ссоры. Ему вынесли выговор.

В махачкалинской школе произошел трагический инцидент. В ходе ссоры 15-летних подростков один из них нанес оппоненту удар ножом. Раненый ребенок скончался в медицинском учреждении. Следственный комитет открыл уголовное производство по факту убийства. Дело возбуждено также против директора школы и его заместителя. Их обвинили в халатности и освободили от занимаемых должностей.

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