В школе Махачкалы прокомментировали конфликт, в результате которого погиб ученик

По словам заместителя директора по воспитательной части Татьяны Максудовой, у нее и в мыслях не было того, что подросток способен на проявления агрессии. Об этом пишет RT.
Максудова утверждает, что о наличии у одного из учеников холодного оружия никому из представителей администрации школы известно не было. При этом правом на обыск детей руководство учебного заведения не обладает, подчеркнула она.
Замдиректора школы проинформировала также о конфликте с одноклассником, произошедшем у погибшего в сентябре. Администрация вынуждена была вызвать участкового, а также отца зачинщика ссоры. Ему вынесли выговор.
В махачкалинской школе произошел трагический инцидент. В ходе ссоры 15-летних подростков один из них нанес оппоненту удар ножом. Раненый ребенок скончался в медицинском учреждении. Следственный комитет открыл уголовное производство по факту убийства. Дело возбуждено также против директора школы и его заместителя. Их обвинили в халатности и освободили от занимаемых должностей.