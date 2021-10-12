В школе Махачкалы прокомментировали конфликт, в результате которого погиб ученик

В махачкалинской школе произошел трагический инцидент. В ходе ссоры 15-летних подростков один из них нанес оппоненту удар ножом. Раненый ребенок скончался в медицинском учреждении. Следственный комитет открыл уголовное производство по факту убийства. Дело возбуждено также против директора школы и его заместителя. Их обвинили в халатности и освободили от занимаемых должностей.