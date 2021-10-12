В Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних детей

В Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних детей
В Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних детей
Вчера, 11:06ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: ГИБДД по РБ
Водитель не справился с управлением.

Стало известно, что 9 октября в Альшеевском районе Башкирии произошло ДТП на дороге Шафраново — Нижнее Аврюзово. Сообщается, что водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. На момент аварии в автомобиле также находились пять человек, в числе которых трое детей в возрасте 8, 14 и 15 лет. Отмечается, что водитель и двое детей были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Так, материалы по факту ДТП для дальнейшего рассмотрения будут переданы в Следственный комитет Башкирии. Соответствующее ходатайство, как отметили в ведомстве, было направлено прокурору.

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