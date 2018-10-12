В Уфе после ДТП с двумя автобусами пострадавшим выплатят компенсацию

Сегодня, 12 октября, стало известно, что пассажиры двух автобусов – «НефАЗ» и «ПАЗ», попавшие в ДТП в среду, 10 октября, получат денежные выплаты от двух страховых компаний. Пострадавшие в автобусе «НефАЗ» получат выплаты в компании «Согаз», а в автобусе «ПАЗ» - в компании «МАКС». Об этом известили в страховых компаниях.

Как выяснилось, оба автобуса были застрахованы, соответственно, и их пассажиры тоже. В рамках закона они получат страховую компенсацию сразу после выздоровления на основе документов о полученных травмах и понадобившемся лечении.

Как пояснили в страховой компании, объем выплат рассчитывается по таблице, составленной российским правительством, и варьируется в зависимости от характера травмы. Для получения выплат пострадавшим нужно будет обратиться в ближайший офис компании «Согаз» или «МАКС».

Напомним, серьезное ДТП случилось 10 октября, примерно в 14.35 на проспекте Октября, возле остановки «Парк им.Калинина». «Паз», следовавший по маршруту №249, толкнулся со стоящим на остановке автобусом «НефАЗ», выполнявший рейс №51. В ДТП пострадал 21 человек.