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В Уфе после ДТП с двумя автобусами пострадавшим выплатят компенсацию
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В Уфе после ДТП с двумя автобусами пострадавшим выплатят компенсацию

Сегодня, 18:27ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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