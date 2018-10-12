В Уфе под суд пойдет организатор подпольного казино

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Незаконное заведение маскировалось под букмекерскую контору.
34-летний уфимец признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Весной 2018 года мужчина, устроившись администратором в букмекерскую контору, установил на компьютеры программное обеспечение для проведения азартных игр. За деньги он включал клиентам игровое оборудование.
Заведение располагалось в павильоне по ул. 50 лет СССР в Уфе. Полицейские изъяли оттуда 32 единицы игрового оборудования.
Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Уголовное дело передадут в суд после вручения копии обвинительного заключения.
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