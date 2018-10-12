В Уфе под суд пойдет организатор подпольного казино

34-летний уфимец признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Весной 2018 года мужчина, устроившись администратором в букмекерскую контору, установил на компьютеры программное обеспечение для проведения азартных игр. За деньги он включал клиентам игровое оборудование.

Заведение располагалось в павильоне по ул. 50 лет СССР в Уфе. Полицейские изъяли оттуда 32 единицы игрового оборудования.