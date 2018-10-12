В Уфе на дознавателя завели два уголовных дела

Она подозревается в фальсификации уголовного дела.
На 38-летнего старшего дознавателя отдела полиции № 1 Управления МВД России по Уфе заведено два уголовных дела по статьям «Превышение должностных полномочий», «Служебный подлог» и «Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
В июле текущего года в производстве у сотрудницы отдела дознания находилось уголовное дело по подозрению уфимца в мелком хищении и грабеже. Подозреваемая для облегчения работы подделала его подписи в заранее подготовленных ею протоколах очной ставки со свидетелем и допроса подозреваемого. Далее проставила в заранее подписанных у подозреваемого и его защитника протоколах уведомления об окончании следственных действий и ознакомления с обвинительным актом ложные даты об их составлении и направила дело в районную прокуратуру. Таким образом она сфальсифицировала доказательства по уголовному делу и нарушила права и законные интересы обвиняемого.
Сейчас сфальсифицированное уголовное дело передано для расследование в региональное управление СК России, по месту жительства и работы дознавателя проведены обыски, изъяты служебные документы, по которым будет проведена проверка.