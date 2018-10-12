В Башкирии Роскомнадзор заблокирует сайты по продаже рыб

На интернет-ресурсах продавался русский осетр, стерлядь, нельма и редкий вид змеи – краснопоясной динодон, находящийся под особой охраной государства. Документы о выращивании этих особей в питомнике и сведения, подтверждавшие законность продажи на сайтах, отсутствовали.

По закону запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Прокурор Кировского района Уфы обратился в суд с требованием признать сведения, размещенные на интернет-ресурсах, запрещенными к распространению.