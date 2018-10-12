В Башкирии легковушка попала под «КАМаз» - водитель и пассажир скончались на месте

Утром 11 октября в Абзелиловском районе на втором километре автодороги Целинный-Уральский произошла авария с летальным исходом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

55-летний местный житель за рулём ВАЗ-2107 не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком КамАЗ. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 40-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи.