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В Башкирии легковушка попала под «КАМаз» - водитель и пассажир скончались на месте
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В Башкирии легковушка попала под «КАМаз» - водитель и пассажир скончались на месте

Сегодня, 10:57ПроисшествияРустэм Башкирцев
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