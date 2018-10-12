В Башкирии чиновница подозревается в мошенничестве с жильем

49-летний специалист администрации Бирского района подозревается в преступлении по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

В феврале 2005 года подозреваемая помогла однокласснице приобрести квартиру, написав от имени своей знакомой заявление о выдаче той комнаты из маневренного фонда. При этом чиновница была в курсе, что ее одноклассница не имеет оснований для получения жилья. На основании подготовленных документов было составлено и подписано постановление главы администрации о предоставлении жилья по договору найма.

После реконструкции дома и вывода комнаты из статуса жилья маневренного фонда и переоборудования ее в полноценную квартиру знакомая подозреваемой написала заявление о закреплении комнаты за одноклассницей. Женщина подготовила липовую выписку из протокола общественной комиссии по жилищным вопросам о том, что квартира закреплена за её знакомой.