В Башкирии чиновница подозревается в мошенничестве с жильем

Женщина обманула одноклассницу с жильем, причинив ей ущерб в 470 тысяч рублей.
49-летний специалист администрации Бирского района подозревается в преступлении по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.
В феврале 2005 года подозреваемая помогла однокласснице приобрести квартиру, написав от имени своей знакомой заявление о выдаче той комнаты из маневренного фонда. При этом чиновница была в курсе, что ее одноклассница не имеет оснований для получения жилья. На основании подготовленных документов было составлено и подписано постановление главы администрации о предоставлении жилья по договору найма.
После реконструкции дома и вывода комнаты из статуса жилья маневренного фонда и переоборудования ее в полноценную квартиру знакомая подозреваемой написала заявление о закреплении комнаты за одноклассницей. Женщина подготовила липовую выписку из протокола общественной комиссии по жилищным вопросам о том, что квартира закреплена за её знакомой.
В итоге бюджету района был причинен ущерб на общую сумму свыше 470 тысяч рублей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.