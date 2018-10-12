Из музея Петропавловской крепости похитили «Маску льва»

Похищенный экспонат принадлежал к выставке «Музея архитектурной керамики». Об этом 12 октября пишет газета «Известия».

О похищении реликвии в полицию сообщил человек, занимающийся учетом музейных экспонатов. Сумма причиненного ущерба пока не установлена.