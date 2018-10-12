Из музея Петропавловской крепости похитили «Маску льва»
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Накануне неустановленные лица украли из музея Петропавловской крепости «Маску льва».
Похищенный экспонат принадлежал к выставке «Музея архитектурной керамики». Об этом 12 октября пишет газета «Известия».
О похищении реликвии в полицию сообщил человек, занимающийся учетом музейных экспонатов. Сумма причиненного ущерба пока не установлена.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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