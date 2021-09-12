В массовом ДТП в Уфе погиб молодой байкер

Сегодня, 12 сентября, днем на проспекте Октября в Уфе произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Его единственной жертвой стал 23-летний мотоциклист.

По данным пресс-службы управления ГИБДД, погибший молодой парень, управлявший мотоциклом «Honda», выехал с улицы Шафиева на проспект Октября по направлению в северную часть Уфы. В этот момент неожиданно произошло его столкновение с автомобилем «Chevrolet Lacetti», который двигался в попутном направлении. От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он врезался еще в две легковых иномарки. В итоге от полученных травм молодой мотоциклист скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшедшей дорожной аварии уточняются.

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