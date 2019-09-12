В Калиновке на арсенале Минобороны Украины слышали взрывы
12 сентября, 21:03ПроисшествияФото: ru.m.wikipedia.org
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В городе Калиновка Винницкой области на военных объектах Украины прогремели взрывы.
Как пишет RT, на территории военного склада одного из технических арсеналов Украины произошло задымление. По заявлению местных жителей, они слышали серию взрывов.
Сообщается, что пострадавших нет.
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