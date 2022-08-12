Вызов реанимации к подросткам, найденным без сознания в Уфе, попал на видео

Вызов реанимации к подросткам, найденным без сознания в Уфе, попал на видео
Вызов реанимации к подросткам, найденным без сознания в Уфе, попал на видео
Вчера, 15:33ПроисшествияАзамат НуховФото: Рина Трофимова / 1MI
Кадры видеозаписи наружного наблюдения из дома. где ранее произошёл инцидент с отравлением неизвестным веществом, публикует телеканал UTV

Видеозапись событий, на которой подростков в уфимском микрорайоне Сипайлово с места происшествия увозят медики скорой помощи попала в сеть. Кадры с места событий публикует телеканала UTV.

Сообщается, что пятеро подростков были госпитализированы в Уфе с признаками отравления неизвестным веществом, а также интоксикацией спирта сегодня. По данным СК по Башкирии, пятеро подростков в возрасте 14-15 лет в Октябрьском районе Уфы употребили лекарственный препарат в немедицинских целях.

Видео:UTV

По информации Минздрава республики, трое ребят на данный момент находятся в тяжелом состоянии, двое остальных — в состоянии средней тяжести.

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