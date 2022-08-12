Соседи подростков, отравившихся неизвестным веществом, рассказали о случившемся

Соседи подростков, отравившихся неизвестным веществом, рассказали о случившемся
Соседи подростков, отравившихся неизвестным веществом, рассказали о случившемся
Вчера, 18:29ПроисшествияАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О подробностях инцидента сообщают в своём репортаже журналисты телепроекта «Честно говоря»

Соседи подростков, отравившихся неизвестным веществом во время вечеринки в микрорайоне Сипайлово, рассказали о о подробностях случившегося. Об этом сообщают журналисты телепрограммы «Честно говоря».

Так, по словам женщины, проживающей в том же доме, где ранее произошёл инцидент, компания несовершеннолетних развлекалась ещё с вечера минувшего дня, после чего всем молодым людям потребовалась помощь медиков.

«С вечера начиная там молодежь веселилась. <…> Веселье, шум-гам до самого утра слышали. А потом смотрю, в реанимацию увезли всю эту молодежь, — сообщает соседка.

Напомним, группа подростков в возрасте 14-15 лет была госпитализирована сегодня в связи с отравлением неизвестным веществом после вечеринки в уфимском микрорайоне Сипайлово. Позднее в СК респубики сообщили, что подростки употребили лекарственный препарат в немедицинских целях.

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