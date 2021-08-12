Шестилетний ребенок из Башкирии выстрелил себе в глаз

Трагедия произошла в Татарстане в городе Заинск, куда семья из Башкирии приехала навестить родственников. Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, шестилетний мальчик отправился со своим дядей Алексеем и другими мужчинами стрелять по банкам. Так, в ходе «развлечения» Алексей решил, что раз обойма пистолета пуста, то оружие можно дать племяннику. В результате чего, целясь в небо, мальчик попал себе в глаз.