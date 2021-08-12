Работница банка в Стерлитамаке незаконно оформила кредит по паспортным данным клиента

Прокуратура города Стерлитамак сообщила о незаконном оформлении кредита на сумму 75 тысяч рублей. Известно, что в ноябре 2018 года сотрудница банка воспользовалась полученными при оформлении сим-карты паспортными данными и взяла потребительский кредит для собственных нужд. Так, получив необходимую сумму, она не собиралась ее возвращать.
Важно отметить, что уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ на женщину было возбуждено в июле 2019 года. Однако уже в марте 2020 года суд удовлетворил требование банка взыскать с потерпевшей долг для погашения поддельного кредита.
Так, только в нынешнем году прокуратура РБ все также через суд добилась признания договора недействительным и запретила банку изымать у потерпевшей средства для погашения кредита.