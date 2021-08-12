Работница банка в Стерлитамаке незаконно оформила кредит по паспортным данным клиента

Работница банка в Стерлитамаке незаконно оформила кредит по паспортным данным клиента
Работница банка в Стерлитамаке незаконно оформила кредит по паспортным данным клиента
Вчера, 14:48ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MediaInvest
Сумма кредита составила 75 тысяч рублей, а паспортные данные сотрудница банка получила при оформлении сим-карты.

Прокуратура города Стерлитамак сообщила о незаконном оформлении кредита на сумму 75 тысяч рублей. Известно, что в ноябре 2018 года сотрудница банка воспользовалась полученными при оформлении сим-карты паспортными данными и взяла потребительский кредит для собственных нужд. Так, получив необходимую сумму, она не собиралась ее возвращать.

Важно отметить, что уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ на женщину было возбуждено в июле 2019 года. Однако уже в марте 2020 года суд удовлетворил требование банка взыскать с потерпевшей долг для погашения поддельного кредита.

Так, только в нынешнем году прокуратура РБ все также через суд добилась признания договора недействительным и запретила банку изымать у потерпевшей средства для погашения кредита.

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