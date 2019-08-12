В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку

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Водитель маршрутного такси в Ставрополе ударил женщину за то, что она не полностью оплатила проезд.
По данному случаю уже начата проверка, сообщает 12 августа газета «Известия».
Отмечается, что в маршрутном такси не была обнародована информация о повышении стоимости проезда. Женщина заплатила 23 рубля вместо 26 и вышла на своей остановке.
Водитель маршрутки догнал пассажирку и нанес ей удар по лицу. В результате у потерпевшей остались синяки.
В Сети уже размещены видеокадры инцидента. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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