В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку

По данному случаю уже начата проверка, сообщает 12 августа газета «Известия».

Отмечается, что в маршрутном такси не была обнародована информация о повышении стоимости проезда. Женщина заплатила 23 рубля вместо 26 и вышла на своей остановке.

Водитель маршрутки догнал пассажирку и нанес ей удар по лицу. В результате у потерпевшей остались синяки.