В Петербурге священника отстранили от богослужений за “грубое крещение”

Как сообщает издание ФедералПресс , в ходе мероприятиям игумен Фотий (Нечипоренко) с силой окунал ребенка в купель. В результате действия священнослужителя, у младенца были диагностированы ссадины и ушибы на теле.

Видео «необычного» обряда попало в Интернет. На кадрах видно, как мать пытается отобрать своего ребенка у священника, однако тот продолжает крещение.

Секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов заявила, что ранее на отца Фотия (Нечипоренко) уже поступали жалобы из-за жестокого обращения с детьми во время таинства. Отец Фотий от своих обязанностей полностью отстранен не был. Отец Глазунов отметил, что поведение их коллеги шокировало всех. Сейчас на него наложили запрет проведения богослужений. Отмечается, что окончательное решение в отношении отца Фотия епархия примет после завершения расследования со стороны правоохранителей.