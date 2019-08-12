Уфимку и жителя Мурманска обвиняют в незаконных организациях азартных игр

Перед уфимском судом предстанут 37-житель Мурманска и 26-летняя жительница столицы Башкирии. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ Следкома России по РБ завершил расследование по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр, а также в организации нарушений авторских и смежных прав.

Как сообщает пресс-служба башкирского Следкома, мужчина ранее был осужден за организацию азартных игр. В конце 2015 года он приехал из родного города в Уфу и взялся за старое.

Для этой цели он подыскал три помещения, приобрел и установил в них компьютеры с доступом в интернет, на которые обеспечил установку специального программного обеспечения, имитирующего работу игровых автоматов, позволяющего проводить азартные игры. Также он в свою незаконную деятельность жительницу Уфы, чтобы та осуществляла контроль за игровыми клубами, занималась подбором персонала, занималась сбором выручки и функциями оператора игрового клуба.

Чтобы скрыть преступную деятельность от правоохранительных органов, обвиняемый подготовил документы и получил лицензию на осуществление букмекерской деятельности ООО Фирма «ДЖОНИ-ГЕЙМ».

Под видом ставок на спортивные события, игроманы на оформленную идентификационную карту вносили свои деньги, на которые потом играли азартные игры в установленных компьютерах.

В 2017 году сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность и изъяли более 320 компьютеров и другой техники.