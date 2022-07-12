На Камчатке турист сорвался со скалы на мотоцикле

На Камчатке турист сорвался со скалы на мотоцикле
На Камчатке турист сорвался со скалы на мотоцикле
Вчера, 19:16Происшествия
Турист из Подмосковья разбился на Камчатке, сорвавшись на мотоцикле со скалы. Мужчина погиб.

Региональное управление Следкома РФ организовало проверку по факту 44-летнего туриста, пишет iz.ru.

Согласно имеющимся у следователей данным, мужчина прибыл в регион с туристическими целями с четырьмя друзьями. Он арендовал мотоцикл и, находясь в районе бухты Средней Лагерной, “совершал различные манёвры”.

К сожалению, незнание рельефа привело к потере управления транспортным средством. Мужчина упал со скалы в воду. Спасателям понадобился катер, чтобы вытащить его из воды. К сожалению, турист скончался в карете скорой помощи.

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