Жителя Башкирии приговорили к 18 годам лишения свободы за двойное убийство

Подсудимый в ходе ссоры получил ударил по лицу от одного потерпевших. Компания выгнала из комнаты подсудимого, однако тот с обидой не смирился, и вскоре вернулся в комнату с ножом. В порыве злости он и нанес троим мужчинам ножевые ранения. Двое мужчин 41 и 36 лет от полученных ножевых ранений скончались в больнице, а 31-летнему мужчине был причинен лишь легкий вред здоровью.