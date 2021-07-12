Жителя Башкирии приговорили к 18 годам лишения свободы за двойное убийство

Следователи из города Октябрьский собрали достаточно доказательств для вынесения приговора 46-летнему жителю Октябрьского. Мужчину признали в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
Следствие и суд установили, что 18 июля 2020 года компания мужчин распивала спиртные напитки в общежитии. Подсудимый был мало знаком с участникам праздника, и во время распития между одним из потерпевших и подсудимым вспыхнула ссора на бытовой почве.
Подсудимый в ходе ссоры получил ударил по лицу от одного потерпевших. Компания выгнала из комнаты подсудимого, однако тот с обидой не смирился, и вскоре вернулся в комнату с ножом. В порыве злости он и нанес троим мужчинам ножевые ранения. Двое мужчин 41 и 36 лет от полученных ножевых ранений скончались в больнице, а 31-летнему мужчине был причинен лишь легкий вред здоровью.
– Несмотря на то, что злоумышленник скрылся с места происшествия, вскоре он был задержан и частично признал вину в совершенных преступлениях, пояснив, что не хотел никого убивать, – уточняют в пресс-службе СК Башкирии.
Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 1 год, однако приговор в законную силу еще не вступил.