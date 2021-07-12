Жителя Башкирии приговорили к 18 годам лишения свободы за двойное убийство

Жителя Башкирии приговорили к 18 годам лишения свободы за двойное убийство
Жителя Башкирии приговорили к 18 годам лишения свободы за двойное убийство
Вчера, 14:50ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: пресс-служба СК Башкирии
Пьяная ссора переросла в поножовщину, в результате которой двое мужчин скончались, а один получил легкий вред здоровью.

Следователи из города Октябрьский собрали достаточно доказательств для вынесения приговора 46-летнему жителю Октябрьского. Мужчину признали в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Следствие и суд установили, что 18 июля 2020 года компания мужчин распивала спиртные напитки в общежитии. Подсудимый был мало знаком с участникам праздника, и во время распития между одним из потерпевших и подсудимым вспыхнула ссора на бытовой почве.

Подсудимый в ходе ссоры получил ударил по лицу от одного потерпевших. Компания выгнала из комнаты подсудимого, однако тот с обидой не смирился, и вскоре вернулся в комнату с ножом. В порыве злости он и нанес троим мужчинам ножевые ранения. Двое мужчин 41 и 36 лет от полученных ножевых ранений скончались в больнице, а 31-летнему мужчине был причинен лишь легкий вред здоровью.

– Несмотря на то, что злоумышленник скрылся с места происшествия, вскоре он был задержан и частично признал вину в совершенных преступлениях, пояснив, что не хотел никого убивать, – уточняют в пресс-службе СК Башкирии.

Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 1 год, однако приговор в законную силу еще не вступил.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы