Жителя Башкирии осудят за убийства и насилия, которые он совершал в течение 14 лет

В Башкирии предстанет перед судом 44-летний житель Стерлитамака, которого обвиняют в убийстве двух женщин и серии преступлений против половой свободы, совершенных с 2006 по 2020 годы. Об этом сообщила пресс-служба Следкома республики.

В октябре 2020 года в Стерлитамаке пропала 43-летняя женщина. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции изучили круг общения женщины и вышли на обвиняемого, но он первоначально отрицал свою вину. В ходе проверки выяснилось, что мужчина причастен к двум преступлениям против половой свободы. Горожанин изнасиловал бывшую супругу в 2006 году, а также в 2020 году жительницу Миякинского района, с которой он познакомился социальных сетях. Обе женщины тогда не стали писать заявления. Кроме того, при проверке нераскрытых преступлений сыщики нашли связь между этим же мужчиной и 34-летней женщиной, которая пропала в 2007 году при схожих обстоятельствах в Стерлитамаке. В результате мужчина рассказал, где оставил части тел потерпевших, но свою вину признавать отказался. Он заявил, что в 2007 году он оборонялся и нанес женщине телесные повреждения, от которых она скончалась, а в 2020 году во время ссоры со второй потерпевшей ударил её, из-за чего она упала, ударилась головой об стол и скончалась. Испугавшись, он расчленил тела и выбросил их части в разных районах республики. Тем не менее, следователи заключили, что мужчина действовал умышленно и убил своих жертв, опасаясь, что они обратятся в полицию после изнасилования. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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