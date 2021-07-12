В Башкирии за прошедшие сутки локализован пожар площадью 19 гектаров

Напомним, что в соседней Челябинской области из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС. Ветер, который дул в сторону Башкирии окутал Сибай плотным смогом. Сообщения о запахе гари приходят также из Белорецка, населенного пункта Тирлянский, сёл Серменево, Буганак, Сосновка, из Сибая, Баймакского и Абзелиловского районов республики. На место выехали специалисты лаборатории для забора проб воздуха на возможное превышение предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ.