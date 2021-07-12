В Башкирии за прошедшие сутки локализован пожар площадью 19 гектаров

В Башкирии за прошедшие сутки локализован пожар площадью 19 гектаров
В Башкирии за прошедшие сутки локализован пожар площадью 19 гектаров
Вчера, 12:28ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Ситуация находится под контролем пожарных.

В ходе оперативного совещания были озвучены данные по пожарам в республике. Так, за прошедшие сутки произошло два возгорания, один из них площадью 19 гектаров.

На настоящее время, ситуация с возгораниями находится под контролем.

Напомним, что в соседней Челябинской области из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС. Ветер, который дул в сторону Башкирии окутал Сибай плотным смогом. Сообщения о запахе гари приходят также из Белорецка, населенного пункта Тирлянский, сёл Серменево, Буганак, Сосновка, из Сибая, Баймакского и Абзелиловского районов республики. На место выехали специалисты лаборатории для забора проб воздуха на возможное превышение предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ.

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