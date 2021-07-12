В Башкирии в «пьяном» ДТП пострадали двое грудных детей, один ребенок погиб

Пресс-служба ГИБДД Башкортостана сообщает о том, что, 11 июля, в Кигинском районе Башкирии произошла авария на 11 километре автодороги Верхние Киги-Ибраево. Уточняется, что две семьи возвращались домой с отдыха у местной реки Ай, когда машина Mitsubishi Lancer съехала с дороги и опрокинулась.