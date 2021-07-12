В Башкирии в «пьяном» ДТП пострадали двое грудных детей, один ребенок погиб

В Башкирии в «пьяном» ДТП пострадали двое грудных детей, один ребенок погиб
В Башкирии в «пьяном» ДТП пострадали двое грудных детей, один ребенок погиб
Вчера, 15:29ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по РБ
Жуткая авария произошла в Кигинском районе Башкирии.

Пресс-служба ГИБДД Башкортостана сообщает о том, что, 11 июля, в Кигинском районе Башкирии произошла авария на 11 километре автодороги Верхние Киги-Ибраево. Уточняется, что две семьи возвращались домой с отдыха у местной реки Ай, когда машина Mitsubishi Lancer съехала с дороги и опрокинулась.

В машине помимо взрослых находилось двое детей, они и пострадали в ДТП. 2,5-месячный мальчик и 7-месячная девочка были доставлены в больницу, но сегодня, утром 12 июля, мальчик скончался.

33-летний водитель Mitsubishi Lancer из Иглинского района не справился с управлением и вылетел в кювет. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян. Ведется разбирательство.

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