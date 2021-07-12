Уфимские спасатели за выходные предотвратили 6 несчастных случаев на воде

Как сообщает управление гражданской защиты Уфы, двоих мужчин, 1994 и 1972 года рождения спасатели едва вытащили из воды, когда тех уносило течением на судовой ход на реке Белой выше пляжа «Солнечный».
На Демском озере Карьерном сотрудники спасли тонущего в глубоком озере мальчика, 2008 года рождения, Спасатели выяснили, что ребенок не умеет плавать, но все-таки оказался в воде без присмотра взрослых..
– Во время патрулирования на реке Уфе спасатели подняли на борт трех мужчин, переплывавших водоем. Один из компании начал тонуть, стал хвататься за товарища. К счастью, рядом оказались спасатели, которые заметили эту опасную ситуацию. «Пловцы» отказались предоставлять данные, предположительно, вся троица была в состоянии алкогольного опьянения. Мужчин доставили на берег, в медицинской помощи они не нуждались, – сообщает УГЗ Уфы.
УГЗ также напоминает, что опасно для жизни плавать в необорудованных для этого местах. – Откажитесь от купания, если принимали до этого алкоголь; не испытывайте судьбу и не переплывайте водоемы. Не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте их в воду без надувных спасательных средств. Если ребенок не умеет плавать или эти навыки не слишком развиты у него, он должен купаться только в специально отведенном для этого месте – каждый официальный пляж таким «лягушатником» оборудован, – настоятельно рекомендуют спасатели.