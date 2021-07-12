Уфимские спасатели за выходные предотвратили 6 несчастных случаев на воде

УГЗ также напоминает, что опасно для жизни плавать в необорудованных для этого местах. – Откажитесь от купания, если принимали до этого алкоголь; не испытывайте судьбу и не переплывайте водоемы. Не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте их в воду без надувных спасательных средств. Если ребенок не умеет плавать или эти навыки не слишком развиты у него, он должен купаться только в специально отведенном для этого месте – каждый официальный пляж таким «лягушатником» оборудован, – настоятельно рекомендуют спасатели.