Следком Башкирии возбудил уголовное дело из-за ДТП, в котором погиб грудной ребенок

Следком Башкирии возбудил уголовное дело против 33-летнего жителя Кигинского района по подозрению в совершении преступления по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Как установлено следствием, находящийся в состоянии опьянения водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» не справился с управлением машины и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В автомобиле, помимо водителя, находилось пятеро пассажиров, в том числе двое малолетних детей 2 и 7 месяцев. От полученных травм 2-месячный младенец скончался в больнице, 7-месячный ребенок госпитализирован, сейчас ему оказывается медицинская помощь. — Следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причин и условий ему способствовавших, с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, авария произошла вчера, 11 июля, на 11 километре трассы Верхние Киги – Ибраево.

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