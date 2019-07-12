Звезду «Легенды № 17» не пустили в здание аэропорта в Краснодаре

Об этом стало известно 12 июля, информирует газета «Известия».

Как отметили в полиции, Ефременков задержан до утра. Позднее решение о мере наказания будет приниматься в судебном порядке.

Сам актер отмечает, что досмотр был слишком тщательным, а причиной его задержания стало то, что он просто кому-то не понравился.