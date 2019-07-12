Звезду «Легенды № 17» не пустили в здание аэропорта в Краснодаре
12 июля, 19:08ПроисшествияФото: pexels.com
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Актера Тимура Ефременкова, который известен по роли в «Легенда № 17», не пустили в краснодарский аэропорт из-за того, что он находился под воздействием алкоголя.
Об этом стало известно 12 июля, информирует газета «Известия».
Как отметили в полиции, Ефременков задержан до утра. Позднее решение о мере наказания будет приниматься в судебном порядке.
Сам актер отмечает, что досмотр был слишком тщательным, а причиной его задержания стало то, что он просто кому-то не понравился.
По словам адвоката Ефременкова, у его клиента обнаружили некий брелок, который был расценен как небезопасный предмет.
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