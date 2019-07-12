В Тыве 10 человек утонули в машине при попытке пересечь реку Ак

В салоне транспортного средства находились не менее 10 человек. Об этом информирует RNS.

По версии следствия, водитель «УАЗ» пытался пересечь реку. В какой-то момент машина опрокинулась.

На данный момент известно о десяти погибших. Шестеро из жертв являются детьми. Точное количество людей, находившихся в салоне автомобиля, уточняется.