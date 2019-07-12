Фото: pxhere.com
В Тыве 10 человек утонули в машине при попытке пересечь реку Ак
12 июля, 17:19Происшествия
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В пятницу утром на территории Бай-Тайгинского района Республики Тыва в реке Ак перевернулся автомобиль «УАЗ».
В салоне транспортного средства находились не менее 10 человек. Об этом информирует RNS.
По версии следствия, водитель «УАЗ» пытался пересечь реку. В какой-то момент машина опрокинулась.
На данный момент известно о десяти погибших. Шестеро из жертв являются детьми. Точное количество людей, находившихся в салоне автомобиля, уточняется.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полицейские.
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