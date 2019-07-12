На атомной электростанции под Екатеринбургом защитный механизм отключил энергоблок

Как сообщает пресс-служба предприятия, 12 июля в 02:51 местного времени действием защиты электрического генератора был отключен от сети энергоблок № 4 Белоярской АЭС. Выработка электроэнергии этим энергоблоком будет возобновлена после установления и устранения причин отключения электрогенератора. Отключение на энергоснабжении потребителей не отразилось.

Как сообщает ТАСС, радиационная обстановка в городе Заречном (находится рядом с электростанцией) и зоне наблюдения соответствует режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС на тепловых нейтронах были остановлены в связи с выработкой ресурса. В данный момент на станции эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).