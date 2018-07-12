В Уфе бывшего начальника квартирной части Минобороны посадили на 5 лет

Вчера, 11 июля, Октябрьский районный суд Уфы признал виновным и приговорил к 5 годам тюрьмы бывшего начальника квартирно-эксплуатационной части российского Министерства обороны. Отбывать лишение свободы он будет за мошенничество, попытку мошенничества и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает «КоммерсантЪ - Башкортостан».

По версии обвинения, мужчина участвовал в отчуждении имущества, принадлежавшего военному ведомству в целях дальнейшей продажи коммерческим предприятиям. В частности, это касается объектов военных городков, расположенных в поселках Булгаково, Сергеевка и Дубрава.

Военная прокуратура требовала наказания в виде 9 лет лишения свободы и полуторамиллионного штрафа. Также требовала взыскать в пользу Министерства обороны 55 миллионов рублей.

В итоге приговор в части лишения свободы «уполовинился» до пяти лет, возмещение осталось – 55 с половиной миллионов рублей.

При вынесении приговора судья учел такие смягчающие обстоятельства, как то, что обвиняемый является ветераном труда, имеет проблемы со здоровьем. Сам приговоренный вину не признал.