В Башкирии за долги завода работников заперли на предприятии

«Нас заперли на заводе! Дверь заколотили гвоздями и не выпускают!». Первое, о чем думается по прочтению такого письма, пришедшего на редакционную почту – конечно же, спасать людей. В тревожном письме говорилось о том, что на Нефтекамский завод железобетонных изделий приехали сотрудники местного (нефтекамского) ЧОПа и не пускают на завод работников. А тех, кто в тот момент был на территории предприятия, наоборот, заперли и не выпускают.

Причем, дверь заперли на висячий замок, а для пущей уверенности и крепости, якобы, забили гвоздями. Видимо, чтобы прорваться у пленников не получилось. Пахнуло 90-ми – тогда именно такие методы применялись для решения проблем.

Фото: mkset.ru

Оказалось, что ситуация на заводе – результат так называемого спора хозяйствующих субъектов. Кстати, термин из арбитражного законодательства плотно вошел в обиход тоже на рубеже веков, в конце 90-х. Судя по второму видео (см. ниже) несколько человек действительно заперли на территории завода. Ну, с этим, наверное, полиция уже активно разбирается.

Что касается самой ситуации, то как и в любом споре хозяйствующих субъектов здесь тоже не все однозначно. «Нефтекамский завод железобетонных изделий» арендует производственные и административные помещения у компании «Интеграл». Это известный бывший застройщик, который находится в состоянии банкротства (требования кредиторов, в том числе, дольщиков жилых домов – порядка нескольких миллиардов рублей).

Видео Видео: mkset.ru

В данном случае фирма «Интеграл» сама является кредитором, то есть, ей должны, а именно Нефтекамский завод, работников которого вроде бы заперли в одном из помещений. И на этот счет, как и должно быть, есть две противоречащие друг другу позиции.

Фото: mkset.ru

- Это рейдерский захват. Конкурсный управляющий «Интеграла» представляет интересы ижевской компании, конкурента нашего завода. И в их интересах он просто решил устранить конкурента с рынка производителей железобетонных изделий. А нас здесь заперли – меня, коммерческого директора, директора и начальника энергослужбы завода, – говорит Рафаэль Башаров, представитель завода.

- Завод должен за аренду не менее 11 миллионов рублей. У них там помещения в аренде, техника, они работают, но за аренду не рассчитываются уже довольно долго. Их предупреждали о том, что в случае неуплаты долгов, договор будет расторгнут. Охранная фирма необходима для обеспечения сохранности имущества завода, – говорит конкурсный управляющий компании «Интеграл» Василий Седов.

Представитель завода в телефонном разговоре опроверг заявление о том, что им предъявлялись претензии по неуплате долгов. Правда, не сразу: сначала заявил, что они с этим делом разбираются. Но потом, когда мы попросили дать односложный ответ «Да/Нет» на простой вопрос, были ли претензии по долгам, выбрал второй вариант ответа.