В Башкирии направили в суд дело чишминца, захватившего главу района

Прокуратура Чишминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Мужчина обвиняется сразу по нескольким статья Уголовного кодекса РФ: незаконный оборот оружия, лишение человека свободы, с применением оружия в отношении двух лиц, разбой с применением оружия, в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, в ноябре прошлого года мужчина запер в гараже главу Чишминского сельсовета, которого пригласил под предлогом демонстрации самодельной печи-паровоза.

Затем он наставил на чиновника револьвер системы «Наган» и надел ему на шею механизм из троса, который якобы обладал удушающим действием. Свои действия он записывал на камеру. Закрепив на поясе жертвы макет взрывного устройства, обвиняемый вместе с потерпевшим отправился в дом его брата – главы Чишминского района, где, угрожая оружием, потребовал дать ему 6 млн. рублей.

Оба мужчины фактически оказались в заложниках у лихого сельчанина. В тот же день глава района собрал у знакомых свыше 1 млн. рублей и передал фигуранту уголовного дела, а на следующие сутки – еще 1,7 млн. рублей, после чего потерпевшие были отпущены. Они тут же обратились в полицию. Спустя несколько дней полицейские задержали мужчину и изъяли у него часть похищенной суммы. Остаток денежных средств был обнаружен у односельчанина, который получил их от злоумышленника в счет оплаты долга. Уголовное дело направлено в Чишминский районный суд для рассмотрения по существу.