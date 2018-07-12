В Азербайджане произошло крупное ДТП с погибшими

По версии следствия, двигаясь по трассе Баку-Газах водитель грузовика уснул за рулем. Неуправляемый автомобиль врезался в автобус. Об этом 12 июля пишет газета « Известия ».

После столкновения с большегрузом автобус несколько раз перевернулся. Жертвой ДТП стала женщина. Еще 17 человек получили ранения. Их жизни сейчас ничего не угрожает.