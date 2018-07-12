В Азербайджане произошло крупное ДТП с погибшими
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Накануне в Гарадагском районе Баку большегруз столкнулся с пассажирским автобусом.
По версии следствия, двигаясь по трассе Баку-Газах водитель грузовика уснул за рулем. Неуправляемый автомобиль врезался в автобус. Об этом 12 июля пишет газета «Известия».
После столкновения с большегрузом автобус несколько раз перевернулся. Жертвой ДТП стала женщина. Еще 17 человек получили ранения. Их жизни сейчас ничего не угрожает.
По факту автокатастрофы проводится проверка.
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