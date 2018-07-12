Прокуратура заинтересовалась выкинутыми в Уфе в мусорку сканами паспортов

Клиент, обнаруживший копии документов на помойке, заснял это на видео, которое появилось в СМИ.

Сегодня прокуратура республики сообщила, что организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях прав граждан на защиту персональных данных. В рамках проверки планируется дать оценку законности действий организации, осуществляющей обработку и хранение персональных данных граждан.