Прокуратура заинтересовалась выкинутыми в Уфе в мусорку сканами паспортов
Сегодня, 14:46ПроисшествияЗиля Аскерова
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Один из клиентов автосалона заметил грязную папку с копиями паспортов в мусорке.
Сюжеты: Видео
Клиент, обнаруживший копии документов на помойке, заснял это на видео, которое появилось в СМИ.
Сегодня прокуратура республики сообщила, что организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях прав граждан на защиту персональных данных. В рамках проверки планируется дать оценку законности действий организации, осуществляющей обработку и хранение персональных данных граждан.
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