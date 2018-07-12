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18-летнего уфимца осудили за стрельбу по торговому центру «Меркурий»
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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18-летнего уфимца осудили за стрельбу по торговому центру «Меркурий»

Сегодня, 11:29ПроисшествияРустэм Башкирцев
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