В Башкирии в жутком ДТП погиб совсем молодой 24-летний парень
Сегодня, 10:59ПроисшествияРоман ФаткуллинФото: ГИБДД по РБ
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Республиканская госавтоинспекция сообщила о смертельном ДТП на трассе М5.
По информации пресс-службы ведомства, авария произошла на трассе со стороны Уфы по направлению к Челябинску. За рулем автомобиля ВАЗ-2107, попавшего в аварию, находился 41-летний мужчина.
Сообщается, что водитель легкового авто столкнулся с попутным грузовиком Shakman, в результате машина получила серьезные повреждения, а пассажир, который также находился в салоне. получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
Водителя в настоящий момент госпитализировали, о его состоянии не сообщается. Сейчас ведется расследование произошедшего.
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