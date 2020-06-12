В Башкирии в жутком ДТП погиб совсем молодой 24-летний парень

По информации пресс-службы ведомства, авария произошла на трассе со стороны Уфы по направлению к Челябинску. За рулем автомобиля ВАЗ-2107, попавшего в аварию, находился 41-летний мужчина.

Сообщается, что водитель легкового авто столкнулся с попутным грузовиком Shakman, в результате машина получила серьезные повреждения, а пассажир, который также находился в салоне. получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.